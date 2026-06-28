البرلمان العربي يعزي السعودية في ضحايا سقوط مروحية تابعة لأرامكو

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة العربية السعودية في ضحايا سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة.

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