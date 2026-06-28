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البرلمان العربي يعزي السعودية في ضحايا سقوط مروحية تابعة لأرامكو

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أرشيفية
 
الأحد، 28-06-2026 11:36 م

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة العربية السعودية في ضحايا سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة.

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وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي التام مع السعودية في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويتقبلهم شهداء. ومعربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.

 
 


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