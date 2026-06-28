البرلمان العربي يعزي السعودية في ضحايا سقوط مروحية تابعة لأرامكو

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي التام مع السعودية في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويتقبلهم شهداء. ومعربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا.
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