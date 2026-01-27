البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاما

وصوّت 130 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 21 في جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وأشاد ماكرون في منشور على منصة إكس بإقرار مشروع القانون الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين.
والتشريع الذي ينص أيضا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، يجعل من فرنسا ثاني دولة تخطو مثل هذه الخطوة بعد أستراليا التي منعت في كانون الأول من هم دون سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل.
وقال ماكرون في مقطع فيديو تم بثه السبت "إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأميركية أو الخوارزميات الصينية".
وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف شباط حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من أيلول.
وأضاف أن "منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 كانون الأول لتعطيل الحسابات الحالية" التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن.
