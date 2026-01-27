الثلاثاء 2026-01-27 06:12 ص

البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاما

تطبيقات وسائل تواصل اجتماعي
تطبيقات وسائل تواصل اجتماعي
 
الثلاثاء، 27-01-2026 05:43 ص
الوكيل الإخباري-   أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.اضافة اعلان


وصوّت 130 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 21 في جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وأشاد ماكرون في منشور على منصة إكس بإقرار مشروع القانون الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين.

والتشريع الذي ينص أيضا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، يجعل من فرنسا ثاني دولة تخطو مثل هذه الخطوة بعد أستراليا التي منعت في كانون الأول من هم دون سن 16 عاما من استخدام وسائل التواصل.

وقال ماكرون في مقطع فيديو تم بثه السبت "إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأميركية أو الخوارزميات الصينية".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصف شباط حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من أيلول.

وأضاف أن "منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 كانون الأول لتعطيل الحسابات الحالية" التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

وظائف مئات الأردنيين مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

البقاء لرله

الوفيات وفيات الثلاثاء 27-1-2026

تطبيقات وسائل تواصل اجتماعي

عربي ودولي البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاما

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران أكبر من فنزويلا

لرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب لا يريد أن يرى "جرحى أو قتلى" في شوارع الولايات المتحدة

علما ايران والولايات المتحدة

عربي ودولي رويترز: واشنطن "مستعدة للتعاون" إذا رغبت إيران في التواصل معها

إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية

عربي ودولي إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر احتجاز عنصري أمن عاملين في قنصليتها قرب رام الله

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس



 






الأكثر مشاهدة