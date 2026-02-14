السبت 2026-02-14 10:21 ص

السبت، 14-02-2026 09:30 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، السبت، إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً بموازاة المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام.اضافة اعلان


وكتب خورخي رودريغيز على شبكات التواصل أنه "في إطار قانون العفو، يجري في هذا الوقت إطلاق سراح 17 شخصاً محرومين من حريتهم في زونا 7"، في إشارة إلى مركز الاعتقال في العاصمة كاراكاس.
 
 


البرلمان الفنزويلي يعلن الإفراج عن 17 سجيناً سياسياً

