البرلمان الفنزويلي يعلن الإفراج عن 17 سجيناً سياسياً

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، السبت، إطلاق سراح 17 سجيناً سياسياً بموازاة المناقشات الجارية لإقرار قانون العفو العام.





وكتب خورخي رودريغيز على شبكات التواصل أنه "في إطار قانون العفو، يجري في هذا الوقت إطلاق سراح 17 شخصاً محرومين من حريتهم في زونا 7"، في إشارة إلى مركز الاعتقال في العاصمة كاراكاس.

