البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في دورته الأولى

وجاءت النتيجة في الدورة الأولى على الشكل التالي:
جوزيف عون: 71
أوراق ملغاة (18) وتضمنت: سيادة الدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور،السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، الدستور والسيادة، السيادة والدستور، السيادة والدستور.
السيادة مش وجهة نظر.
جوزيف آموس بن فرحان.
يزيد بن فرحان.
شبلي ملاط، شبلي الملاط، الوصاية.
ورقة بيضاء: 37
روسيا اليوم
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