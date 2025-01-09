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البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في دورته الأولى

العماد جوزاف عون
العماد جوزاف عون
الخميس، 09-01-2025 01:24 م
الوكيل الإخباري-   رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لمدة ساعتين، بعد فشل انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى للمجلس.اضافة اعلان


وجاءت النتيجة في الدورة الأولى على الشكل التالي:

جوزيف عون: 71

أوراق ملغاة (18) وتضمنت: سيادة الدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور،السيادة والدستور،  السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، السيادة والدستور، الدستور والسيادة، السيادة والدستور، السيادة والدستور.

السيادة مش وجهة نظر.

جوزيف آموس بن فرحان.

يزيد بن فرحان.

شبلي ملاط، شبلي الملاط، الوصاية.

ورقة بيضاء: 37

روسيا اليوم
 
gnews

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