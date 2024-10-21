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البرلمان الليبي يعتمد تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 21-10-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري- أعلن ممثل البرلمان الليبي في مفاوضات المصرف المركزي عبد الهادي الصغير، عن اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي.

وأوضح الصغير أن أعضاء المجلس هم: فاخر بوفرنة، وسام الساعدي، فوزي بوخزام، رضا قرقاب، علي عمران، وعامر كركر.

وكان عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، قد تحدث عن محاولات مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، لتمرير بعض الأسماء بمجلس إدارة المركزي، بعد أن رعت البعثة الأممية إلى ليبيا اتفاقا لتسوية النزاع على إدارة المصرف المركزي، يقضي بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدَين.

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وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان الأولى: الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية: مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب برئاسة أسامة حماد.


يشار إلى أن مجلس إدارة المصرف المؤقت، الذي عينه المجلس الرئاسي، ضم شخصيات مقربة من القوى السياسية كافة، بما في ذلك البرلمان والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

 

RT

 
gnews

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