الإثنين 2025-06-23 03:06 م
 

البرلمان والجامعة العربية يدينان التفجير الإرهابي في كنيسة بدمشق

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الإثنين، 23-06-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-   دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بدمشق.

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وأعرب أبو الغيط في بيان اليوم الاثنين، عن قلق الجامعة من هذا التطور الجديد والذي يمثل استهدافا للمدنيين في دور العبادة وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في سوريا.

 
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