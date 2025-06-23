البرلمان والجامعة العربية يدينان التفجير الإرهابي في كنيسة بدمشق

وأعرب أبو الغيط في بيان اليوم الاثنين، عن قلق الجامعة من هذا التطور الجديد والذي يمثل استهدافا للمدنيين في دور العبادة وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في سوريا.
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