البرهان: لا تسامح مع انتهاكات الدعم السريع بالسودان

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن انتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية "لن تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح معها".





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