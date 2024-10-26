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البرهان: لا تسامح مع انتهاكات الدعم السريع بالسودان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان
السبت، 26-10-2024 09:21 ص

الوكيل الإخباري-  قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن انتهاكات قوات الدعم السريع للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية "لن تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح معها".

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وأوضح البرهان في منشور على حسابه بمنصة إكس، أنه "كلما تمادت ميليشيا آل دقلو (قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو) الإرهابية في سفك دماء المواطنين السودانيين الأبرياء، ازدادت عزيمة الشعب السوداني على مقاومتهم".

ويأتي تصريح البرهان عقب اتهامات حكومية وهيئات وناشطين سودانيين للدعم السريع بقتل عشرات المدنيين في قرى بولاية الجزيرة وسط البلاد.

الأناضول

 
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