 
الأربعاء 2025-01-01 01:32 م
 

البرهان يبدي استعداده للانخراط في أي مبادرة "حقيقية" لإنهاء الحرب

رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
الأربعاء، 01-01-2025 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للانخراط في أي مبادرة حقيقية لإنهاء الحرب في البلاد، مشددا على عدم القبول بعودة الأوضاع كما كانت عليه قبل الحرب مع قوات الدعم السريع.اضافة اعلان


وقال البرهان، أمس في خطاب له بمناسبة الذكرى 69 للاستقلال، إن البلاد وهي تعدّ العدة لحسم المعركة لمصلحة الشعب لا يمنعها ذلك من الانخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي هذه الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين السودانيين إلى مواطنهم وانتفاء ما يهدد حياتهم مرة أخرى.

وأضاف أن المبادرات والمنابر الداعية لوقف الحرب تعددت، لكن "الطريق كان واضحا وهو طريق الشعب بعدم عودة الأوضاع كما كانت عليه قبل 15 أبريل/نيسان 2023″، مؤكدا أنه "لا يمكن القبول بوجود ما وصفها "ميليشيات القتلة" وداعميهم مرة أخرى.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

الحاج محمد عبدالقادر الملكاوي ، وابنه خلدون الملكاوي رحمهما الله

أخبار محلية حزنا على أبيه.. أردني يفارق الحياة بعد أيام على رحيله

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس لـ 4 ايام

جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في غزة

فلسطين هآرتس تفضح جنرال إسرائيلي استعان بأشقائه لتنفيذ “مهمة جنونية” في غزة

تجمع مياه الأمطار

أخبار محلية تحذير هام بضرورة السير بحذر لسالكي هذه الطرقات

أرشيفية

أخبار محلية مرصد أكيد: 105 إشاعات في كانون الأول الماضي

ارشيفية

فلسطين شهداء ومصابون بقصف الاحتلال فلسطينيين في خان يونس

جانب من اسقاط الطائرة

عربي ودولي الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ أرض - جو

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ



 




الأكثر مشاهدة