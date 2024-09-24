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البرهان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة بدورة الجمعية العامة

البرهان
عبد الفتاح البرهان
الثلاثاء، 24-09-2024 01:23 م

الوكيل الإخباري- يتوجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى نيويورك اليوم الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي مع وزير الخارجية السوداني حسين علي العلاقات بين البلدين والتحديات التي تعرضا لها.

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وقال مصدر سيادي سوداني رفيع للجزيرة إن البرهان سيتوجه اليوم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.


وبحسب المصدر، من المقرر أن يلقي البرهان خطابا يوم الخميس المقبل يتناول فيه التطورات الراهنة في السودان كما سيعقد لقاءات أخرى مع القادة والزعماء على هامش اجتماعات الجمعية العامة التي تناقش الحرب الدائرة في السودان.


وكان وزير الخارجية السوداني شارك أمس الاثنين في "قمة المستقبل" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وفي خطابه أمام قادة العالم، طالب الوزير السوداني بضرورة الالتزام بالتعهدات الدولية ذات الصلة بحظر إمداد وتزويد من وصفهم "بالجماعات الإرهابية والمليشيات المتمردة" بالأسلحة لخلق عالم خال من الحروب.

 

الجزيرة

 
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