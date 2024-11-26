البرهان يعلق على أنباء التسوية مع الدعم السريع

وفي منشور على صفحة مجلس السيادة على فيسبوك، قال البرهان خلال "مؤتمر قضايا المرأة بشرق السودان" الذي انطلق بمدينة بورتسودان، أمس الاثنين، إن الحديث حول الدعوة لعقد مؤتمر للقوى السياسية غير صحيح.
وأكد أنه ليس هناك أي تسوية مع أي جهة سياسية مبينًا أن ما يشاع في هذا الخصوص عار عن الصحة تماما.
وأضاف أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومن وصفهم بالمستنفرين يمضون بكل عزيمة وإصرار نحو القضاء على التمرد واستئصال "مليشيا آل دقلو الإرهابية المجرمة"، وفق تعبيره.
وقال البرهان إن "باب التوبة والرجوع للحق مفتوح أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم".
-
أخبار متعلقة
-
اتفاق لبنان .. نتنياهو يعتزم الموافقة داخل "الكابينت" فقط
-
الصين تطلق قمرين صناعيين لرصد الأرض
-
حزب الله يعلن تنفيذ 21 عملية خلال الـ24 ساعة الماضية
-
بلومبيرغ: إسرائيل وحزب الله اقتربا من توقيع اتفاق
-
مصادر لبنانية: بايدن وماكرون سيعلنان هدنة بين إسرائيل وحزب الله خلال 36 ساعة
-
الاعلام العبري: حزب الله سننفذ ضربات صاروخية واسعة قبل الاتفاق
-
ارتفاع عدد الجرحى في نهاريا إلى 3 أشخاص
-
الجامعة العربية تحذر من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية