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البرهان يعين دبلوماسيا سودانيا سابقا رئيسا جديدا للحكومة

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
 
الأربعاء، 30-04-2025 07:11 م
الوكيل الإخباري-   أصدر قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان قرارا، الأربعاء، بتعيين دفع الله الحاج رئيسا جديدا للحكومة في البلد الذي تعصف به الحرب منذ أكثر من عامين.اضافة اعلان


ويخلف الحاج، الذي عمل في السلك الدبلوماسي السوداني طويلا أثناء حكم الرئيس الأسبق عمر البشير، عثمان حسين عثمان الذي ترك وحكومته الخرطوم إلى بورتسودان مع اندلاع الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 تتخذ الحكومة السودانية مدينة بورت سودان المطلة على البحر الأحمر شرقا مقرا لها، بعدما سيطرت قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش على العاصمة في بداية الحرب.

وبعد عملية عسكرية واسعة في وسط السودان أعلن الجيش سيطرته على العاصمة بعد إحراز تقدم في مدن رئيسية أخرى.

وشغل الحاج سابقا منصب سفير السودان في السعودية التي كانت أولى محطات البرهان الخارجية عقب إعلانه "تحرير" الخرطوم من الدعم السريع الشهر الماضي.

كذلك، عيّن البرهان الأربعاء السفير عمر صديق وزيرا للخارجية.

وكان صديق عضوا في وفد الحكومة السودانية لمفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع عام 2023، وأعربت الأخيرة حينها عن رفضها لوجوده.

وأثناء حكم البشير عمل صديق مندوبا للسودان لدى الأمم المتحدة.

ويشهد السودان حربا بين الحليفين السابقين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) بسبب خلافهما على السلطة بعد انقلابهما على الحكم عام 2021.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون سوداني، إلى جانب تدمير شبه كامل للبنية التحتية والمرافق الطبية في البلاد.
 
gnews

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