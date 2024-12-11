البشير يبارك نجاح الثورة السورية

الوكيل الإخباري- قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير "أبارك لشعبنا نجاح ثورته بعد سنوات عجاف من القتل والتشريد والتهجير".

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وأضاف "ندير الآن مرحلة انتقالية بعد استلام ملفات الإدارة من الحكومة السابقة".



وبين "حكومة الإنقاذ التي كانت تعمل في شمال غرب سوريا هي نواة الحكومة الحالية".



وتابع "بعد استلام الملفات مع الحكومة السابقة أصبحنا معنيين بتسيير الدولة".