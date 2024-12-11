البشير يبارك نجاح الثورة السورية

وأضاف "ندير الآن مرحلة انتقالية بعد استلام ملفات الإدارة من الحكومة السابقة".
وبين "حكومة الإنقاذ التي كانت تعمل في شمال غرب سوريا هي نواة الحكومة الحالية".
وتابع "بعد استلام الملفات مع الحكومة السابقة أصبحنا معنيين بتسيير الدولة".
وأشار إلى انه سيتم الإعلان خلال أيام عن التشكيلة الكاملة للحكومة المؤقتة.
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