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البشير يبارك نجاح الثورة السورية

محمد البشير
محمد البشير
الأربعاء، 11-12-2024 11:44 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير "أبارك لشعبنا نجاح ثورته بعد سنوات عجاف من القتل والتشريد والتهجير".

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وأضاف "ندير الآن مرحلة انتقالية بعد استلام ملفات الإدارة من الحكومة السابقة".


وبين "حكومة الإنقاذ التي كانت تعمل في شمال غرب سوريا هي نواة الحكومة الحالية".


وتابع "بعد استلام الملفات مع الحكومة السابقة أصبحنا معنيين بتسيير الدولة".


وأشار إلى انه سيتم الإعلان خلال أيام عن التشكيلة الكاملة للحكومة المؤقتة.

 
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