البلغاريون ينتخبون برلمانهم السابع اليوم

وأصبحت الانتخابات البرلمانية المبكرة في هذا البلد الأوروبي ضرورية، نظرا لعدم تمكن أي حزب من تشكيل حكومة بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في التاسع من حزيران الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء البلغارية، أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن يظهر تحالف وسط-اليمين الموالي للغرب، الذي يضم حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية" "جيرب" واتحاد القوى الديمقراطية، كأكبر قوة في انتخابات اليوم، دون ان يتمكنوا من تحقيق أغلبية مطلقة، ومن المتوقع ظهور أحزاب جديدة تشارك في الانتخابات.
كما من المتوقع أن تدخل على الأقل سبع قوى سياسية البرلمان بعد الانتخابات، وأن يكون تشكيل الائتلافات صعبًا بعد هذه الانتخابات كما كان الحال بعد الانتخابات السابقة.
بترا
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