البنتاجون: تسرب محتمل للنفط من ناقلة استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن ناقلة النفط الخام "سونيون" التي تحمل العلم اليوناني "لا تزال مشتعلة في البحر الأحمر، ويتسرب منها النفط الآن على ما يبدو"، وذلك بعدما هاجمها الحوثيون قبالة سواحل اليمن.

اضافة اعلان



واستهدف الحوثيون بعدة مقذوفات قبالة مدينة الحديدة الساحلية الأسبوع الماضي الناقلة "سونيون".

وذكر باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، أن طرفاً ثالثاً حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ "سونيون"، لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.



وأشار إلى أن الناقلة "تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام".



واعتبر المتحدث باسم البنتاجون أن "هذه الأعمال المتهورة تستمر في زعزعة استقرار التجارة العالمية والإقليمية، وتعريض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر، وتهدد النظام البحري الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن، الفناء الخلفي للحوثيين".



وذكر المتحدث أن الجيش الأميركي يعمل مع شركاء آخرين في المنطقة على تحديد كيفية مساعدة السفينة، وتخفيف الأثر البيئي المحتمل.