البنتاجون: تسرب محتمل للنفط من ناقلة استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر

واستهدف الحوثيون بعدة مقذوفات قبالة مدينة الحديدة الساحلية الأسبوع الماضي الناقلة "سونيون".
وذكر باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، أن طرفاً ثالثاً حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ "سونيون"، لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.
وأشار إلى أن الناقلة "تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام".
واعتبر المتحدث باسم البنتاجون أن "هذه الأعمال المتهورة تستمر في زعزعة استقرار التجارة العالمية والإقليمية، وتعريض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر، وتهدد النظام البحري الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن، الفناء الخلفي للحوثيين".
وذكر المتحدث أن الجيش الأميركي يعمل مع شركاء آخرين في المنطقة على تحديد كيفية مساعدة السفينة، وتخفيف الأثر البيئي المحتمل.
-
أخبار متعلقة
-
"كارثة السودان" تبلغ يومها الـ500 وتوقع آلاف الضحايا
-
عشرات القتلى والمفقودين في اليمن جراء السيول والانهيارات
-
مسيرات أوكرانية تتسبب في اندلاع نيران بمستودع نفط روسي
-
زعيم كوريا الشمالية يحضر اختبارا لنظام إطلاق صواريخ
-
المكسيك تُجمد العلاقات مع سفارتي أميركا وكندا
-
السعودية تدين تصريح الاحتلال بإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى
-
هزة أرضية ترعب سكان القاهرة ومعهد الفلك يوضح
-
4 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان