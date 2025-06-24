البنتاغون: إيران تحافظ على قدرات تكتيكية ملموسة

وأشار كوبر إلى أن إيران عرضت عنصرا من قدراتها أثناء الهجوم على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر يوم 23 يونيو، مؤكدا أن إيران لا تزال تمثل "خطرا جديا" على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وأكد أن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من القدرات لإعادة فتح مضيق هرمز في حال إغلاقه بواسطة وضع الألغام.
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