البنتاغون: إيران تحافظ على قدرات تكتيكية ملموسة

الوكيل الإخباري- صرح المرشح لمنصب قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) براد كوبر بأن إيران تحافظ على "قدرات تكتيكية ملموسة" رغم الأضرار التي ألحقت ببنيتها التحتية العسكرية.

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وجاءت تصريحات كوبر خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول تقييمه لحالة القوات المسلحة الإيرانية.



وأشار كوبر إلى أن إيران عرضت عنصرا من قدراتها أثناء الهجوم على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر يوم 23 يونيو، مؤكدا أن إيران لا تزال تمثل "خطرا جديا" على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.