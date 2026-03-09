البنتاغون: إيران تشن هجمات عشوائية على أهداف مدنية في الخليج

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في إحاطة صحفية حول العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران "النظام الإيراني يشن هجمات عشوائية على أهداف مدنية في جميع أنحاء الخليج، مستهدفا أحياء وفنادق ومطارات دولية وبنية تحتية حيوية، ما يعرّض آلاف الأبرياء للخطر".
-
أخبار متعلقة
-
هيغسيث: سيأتي وقت لا يكون أمام إيران سوى الاستسلام
-
موجة ثالثة من الصواريخ الإيرانية وتأكيد اصابة شخص جنوب تل أبيب
-
اشتباكات عنيفة في شرق لبنان لصد قوات إسرائيلية نفّذت إنزالا
-
البحرين تعلن إصابة مدنيين وتضرّر مبانٍ جراء هجوم بمسيّرات إيرانية
-
قطر: سنواصل السعي إلى خفض التصعيد في صراع إيران
-
التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية
-
البحرين: تدمير عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت المملكة
-
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض مسيرة شرق منطقة الجوف