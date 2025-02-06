البنتاغون: الجيش الأمريكي مستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة

وأضاف هيجسيث قبل اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع "أود أن أقول فقط، فيما يتعلق بمسألة غزة، إن تعريف الجنون هو محاولة تكرار الأمر ذاته".
وتابع "الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة وديناميكية لحل المشاكل التي بدت مستعصية... نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات".
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