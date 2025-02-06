البنتاغون: الجيش الأمريكي مستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن غزة

12:49 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719522 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن البنتاغون مستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن قطاع غزة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال خلالها إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة. اضافة اعلان





وأضاف هيجسيث قبل اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع "أود أن أقول فقط، فيما يتعلق بمسألة غزة، إن تعريف الجنون هو محاولة تكرار الأمر ذاته".



وتابع "الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة وديناميكية لحل المشاكل التي بدت مستعصية... نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات".