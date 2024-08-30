البنتاغون: الجيش الأميركي سيساعد في حماية المرشحين للانتخابات الرئاسية

الوكيل الإخباري- أعلن البنتاغون، ليل أمس الخميس، أن الجيش الأميركي سيشارك في تأمين الحماية للمرشحين الأساسيين للانتخابات الرئاسية وذلك تلبية لطلب جهاز الخدمة السرية المسؤول خصوصا عن حماية الشخصيات السياسية البارزة، بحسب واشنطن تايمز.

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ويأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 13 تموز في ولاية بنسلفانيا المرشح الجمهوري دونالد ترامب وفشل خلالها جهاز الخدمة السرية فشلا ذريعا في حماية الرئيس السابق.



ودفعت محاولة الاغتيال تلك برئيسة جهاز الخدمة السرية إلى الاستقالة بعد 10 أيام من الحادث.



والخميس، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين إن "وزارة الدفاع ستوفر حماية إضافية" للمرشحين الرئاسيين من الآن وحتى الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2024 ، وربما حتى حفل التنصيب الذي سيجري في كانون الثاني 2025.