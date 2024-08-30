 
الجمعة 2024-08-30 04:38 م
 

 

البنتاغون: الجيش الأميركي سيساعد في حماية المرشحين للانتخابات الرئاسية

هاريس وترامب
مرشحا الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس ودونالد ترامب
الجمعة، 30-08-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري-  أعلن البنتاغون، ليل أمس الخميس، أن الجيش الأميركي سيشارك في تأمين الحماية للمرشحين الأساسيين للانتخابات الرئاسية وذلك تلبية لطلب جهاز الخدمة السرية المسؤول خصوصا عن حماية الشخصيات السياسية البارزة، بحسب واشنطن تايمز.

اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار بعد أكثر من شهر من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 13 تموز في ولاية بنسلفانيا المرشح الجمهوري دونالد ترامب وفشل خلالها جهاز الخدمة السرية فشلا ذريعا في حماية الرئيس السابق.


ودفعت محاولة الاغتيال تلك برئيسة جهاز الخدمة السرية إلى الاستقالة بعد 10 أيام من الحادث.


والخميس، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحافيين إن "وزارة الدفاع ستوفر حماية إضافية" للمرشحين الرئاسيين من الآن وحتى الانتخابات المقررة في تشرين الثاني 2024 ، وربما حتى حفل التنصيب الذي سيجري في كانون الثاني 2025.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1330 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

علم الاتحاد الأوروربي

أسواق ومال التضخم في منطقة اليورو يتباطأ لأدنى مستوى منذ منتصف 2021

جانب من عمليات تبادل الأسرى السابقة

فلسطين تطورات جديدة بشأن التوصل لاتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب على غزة

الدكتور البلعاوي مع الجائزة

أخبار محلية الدكتور بلعاوي يفوز بجائزة من الاتحاد العالمي للأعمال

الحقيبة النووية الروسية

عربي ودولي كيف تعمل الحقيبة النووية الروسية ومثيلتها الأمريكية؟ ومن يضغط على زرها؟

مزارعون في حقل

أخبار محلية عجلون: مزارعون يطالبون بتحسين الزراعات المحلية تماشيا مع التغيرات المناخية

الجنيه

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني امام الدولار واليورو

مصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 


الأكثر مشاهدة