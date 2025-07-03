الخميس 2025-07-03 12:24 ص
 

البنتاغون: الغارات الأميركية أعادت برنامج إيران النووي للوراء لما يصل إلى عامين

منشأة أصفهان للتخصيب النووي والأنفاق القريبة في وسط إيران
منشأة أصفهان للتخصيب النووي والأنفاق القريبة في وسط إيران
 
الخميس، 03-07-2025 12:08 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، إن الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية أدت إلى تراجع برنامج طهران النووي للوراء لما يصل إلى عامين.اضافة اعلان


وقدم شون بارنيل المتحدث باسم البنتاغون هذا التقدير في إفادة صحفية مضيفا أن التقدير الرسمي "ربما يكون أقرب إلى عامين".
 
 
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