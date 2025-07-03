البنتاغون: الغارات الأميركية أعادت برنامج إيران النووي للوراء لما يصل إلى عامين

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، إن الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية أدت إلى تراجع برنامج طهران النووي للوراء لما يصل إلى عامين. اضافة اعلان





وقدم شون بارنيل المتحدث باسم البنتاغون هذا التقدير في إفادة صحفية مضيفا أن التقدير الرسمي "ربما يكون أقرب إلى عامين".