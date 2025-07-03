البنتاغون: الغارات الأميركية أعادت برنامج إيران النووي للوراء لما يصل إلى عامين

وقدم شون بارنيل المتحدث باسم البنتاغون هذا التقدير في إفادة صحفية مضيفا أن التقدير الرسمي "ربما يكون أقرب إلى عامين".
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