الأربعاء 2026-07-22 02:40 م

البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا

البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا
البنتاغون: قائد الجيش الأمريكي في أوروبا ربما أصيب بفيروس كورونا
 
الأربعاء، 22-07-2026 02:06 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأمريكي أن قائد قواته في أوروبا، الفريق كريستوفر كافولي، وعدد من الموظفين من الولايات المتحدة، ربما تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.اضافة اعلان


وذكر الجيش الأمريكي، في بيان، أن كافولي وبعض الموظفين الأمريكيين، يمكن أنهم تعرضوا للإصابة بالفيروس خلال مشاركتهم في مؤتمر عقد مؤخرا في أوروبا.

وأوضح البيان أن قائد الجيش الأمريكي في أوروبا يمارس حاليا "المراقبة الذاتية" ويقوم بمهماته العملية عن بعد.

وفي غضون ذلك قال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" إن المؤتمر الذي ربما أصيب خلاله كافولي، عقد في مدينة ويسبادين الألمانية الأسبوع الماضي وجرى بمشاركة قادة قوات برية لعدد من الدول.

وأشار المسؤول إلى أن أحد المشاركين في هذا المؤتمر، أكد إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.
 
 


gnews

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