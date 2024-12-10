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البنتاغون: قواتنا بسوريا في حالة تأهب

البنتاغون
البنتاغون
الثلاثاء، 10-12-2024 12:05 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "قواتنا في سوريا في حالة تأهب، ولن نغير طبيعة انتشارها أو نوسع رقعته".

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وأضافت "نعمل لعدم وقوع الأسلحة الكيميائية في سوريا بيد أي طرف قد يستخدمها ضد المدنيين أو قواتنا أو شركائنا".

 
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