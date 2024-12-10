البنتاغون: قواتنا بسوريا في حالة تأهب

وأضافت "نعمل لعدم وقوع الأسلحة الكيميائية في سوريا بيد أي طرف قد يستخدمها ضد المدنيين أو قواتنا أو شركائنا".
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