البنتاغون: قوات أميركية صعدت على سفينة خاضعة لعقوبات بالمحيط الهندي

وكتبت القيادة في منشور لها "سنواصل عمليات إنفاذ القانون البحري عالميا لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران، أينما كانت تعمل".
وفرضت واشنطن حصارا على التجارة البحرية الإيرانية، في حين أطلقت إيران النار على سفن لمنعها من عبور مضيق هرمز عند مدخل الخليج في الشرق الأوسط.
واعترضت القوات الأميركية عددا من السفن التجارية وناقلات النفط في المحيط الهندي خلال الأشهر القليلة الماضية.
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