البنتاغون: قوات أميركية صعدت على سفينة خاضعة لعقوبات بالمحيط الهندي

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الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الجمعة، أن القوات نفذت خلال الليل عملية اعتراض للسفينة دافينا التي لا ترفع علما والخاضعة لعقوبات في المحيط الهندي. اضافة اعلان





وكتبت القيادة في منشور لها "سنواصل عمليات إنفاذ القانون البحري عالميا لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران، أينما كانت تعمل".



وفرضت واشنطن حصارا على التجارة البحرية الإيرانية، في حين أطلقت إيران النار على سفن لمنعها من عبور مضيق هرمز عند مدخل الخليج في الشرق الأوسط.



واعترضت القوات الأميركية عددا من السفن التجارية وناقلات النفط في المحيط الهندي خلال الأشهر القليلة الماضية.





