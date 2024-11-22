البنتاغون: نرفض مذكرتي الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت

وأضاف البنتاغون "ليس لدينا تقييم قانوني حول الإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية".
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