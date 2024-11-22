البنتاغون: نرفض مذكرتي الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت

12:00 ص

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. اضافة اعلان





وأضاف البنتاغون "ليس لدينا تقييم قانوني حول الإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية".