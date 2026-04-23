البنتاغون: وزير البحرية الأميركية يغادر منصبه

الوكيل الإخباري- سيغادر وزير البحرية الأميركي جون فيلان منصبه "بمفعول فوري"، وفق ما أعلن البنتاغون الأربعاء من دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.





ويأتي رحيل فيلان عقب إقالة رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راندي جورج واثنين من كبار الضباط الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، في خضمّ الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.



وقال الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان على منصة إكس إن فيلان "سيغادر الإدارة، بمفعول فوري"، مضيفا أنه سيحل محلّه مؤقتا وكيل الوزارة هونغ كاو.



وأقالت إدارة دونالد ترامب منذ عودته إلى منصبه مطلع العام الماضي، العديد من العسكريين رفيعي المستوى بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال تشارلز براون بلا أيّ مبرّر في شباط 2025، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار آخرين في القوات البحرية وخفر السواحل.





