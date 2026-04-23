الخميس 2026-04-23 08:50 ص

البنتاغون: وزير البحرية الأميركية يغادر منصبه

الخميس، 23-04-2026 06:28 ص
الوكيل الإخباري-   سيغادر وزير البحرية الأميركي جون فيلان منصبه "بمفعول فوري"، وفق ما أعلن البنتاغون الأربعاء من دون تقديم تفسير لهذا الرحيل المفاجئ.اضافة اعلان


ويأتي رحيل فيلان عقب إقالة رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال راندي جورج واثنين من كبار الضباط الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، في خضمّ الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان على منصة إكس إن فيلان "سيغادر الإدارة، بمفعول فوري"، مضيفا أنه سيحل محلّه مؤقتا وكيل الوزارة هونغ كاو.

وأقالت إدارة دونالد ترامب منذ عودته إلى منصبه مطلع العام الماضي، العديد من العسكريين رفيعي المستوى بمن فيهم رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال تشارلز براون بلا أيّ مبرّر في شباط 2025، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار آخرين في القوات البحرية وخفر السواحل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار الأمم المتحدة على اللافتة عند مدخل قصر الأمم المتحدة

عربي ودولي مرشحون لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يتعهدون بالإصلاح

الأردن يقود جهدًا دوليًا لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان

أخبار محلية انطلاق قافلة إغاثية من الأردن بمشاركة دولية واسعة إلى لبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون

عربي ودولي عون: إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في لبنان

النائب محمد المحارمة يكتب: رسائل سمو الأمير الحسين.. رؤية وطنية تبدأ من الشباب

جرافات إسرائيلية تهدم مباني في لبنان

عربي ودولي هآرتس: جنود إسرائيليون ينهبون ممتلكات المدنيين بجنوب لبنان

مفاجأة المونديال .. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟

أعلنت منصة إنستغرام عن تعرضها لخلل تقني أدى إلى ظهور بعض الصور الملوّنة التي ينشرها المستخدمون باللونين الأبيض والأسود، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين عدد من المستخدمين حول العالم بشأن سلامة حسا

تعبيرية

طب وصحة جوع أم شهية أم توتر.. من يتحكم فعليًا في رغبتك بالأكل؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 