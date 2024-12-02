البنتاغون: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد

08:38 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد رغم بعض الحوادث. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة أنه ليس لديها أي قوات على الأرض في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار.



