البنتاغون: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد

وأكدت الوزارة أنه ليس لديها أي قوات على الأرض في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
ميقاتي يطالب بمنع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد على حزب الله بقسوة
-
حزب الله: نفذنا ردا دفاعيا واستهدفنا موقعا لجيش الاحتلال
-
فرنسا تطالب إسرائيل باحترام “وقف إطلاق النار”
-
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الثلاثاء بشأن سوريا
-
شهيدان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
تركيا: من الضروري التوصل لتسوية في سوريا
-
رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الجديدة في أول تصريح حول بوتين