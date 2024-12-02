 
الإثنين 2024-12-02 09:35 م
 

البنتاغون: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد

البنتاغون
البنتاغون
الإثنين، 02-12-2024 08:38 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد رغم بعض الحوادث.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أنه ليس لديها أي قوات على الأرض في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الأورومتوسطي: 70 ألف فلسطيني يتعرضون للتجويع والإبادة شمال غزة

بحضور رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات

أخبار محلية الحنيطي يفتتح عددا من القاعات في الجامعة الأردنية

رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الأردن مستمر في تقديم كل ما تستطيع من مساعدات لغزة

البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية مذكرة تعاون بين جامعة آل البيت وبلدية ارحاب

نجيب ميقاتي

عربي ودولي ميقاتي يطالب بمنع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار

بلدية المفرق الكبرى

أخبار محلية بلدية المفرق تدعو للاستفادة من إعفاء غرامات المسقفات قبل نهاية العام

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الثلاثاء



 




الأكثر مشاهدة