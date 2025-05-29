الخميس 2025-05-29 10:27 ص
 

البنتاغون يبدأ تجهيز "الهدية القطرية" لترامب

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أرشيفية
 
الخميس، 29-05-2025 08:26 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطائرة الفاخرة التي تلقتها إدارته كهدية من قطر تخضع حاليا لعملية تحديث من قبل الجيش الأمريكي.

وأكد ترامب خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، أمس الأربعاء، أن أعمال التحويل جارية بالفعل لتلبية المعايير العسكرية، مشيرا إلى أن الطائرة موجودة بالفعل على الأراضي الأمريكية.  

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وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغس قد استلم الطائرة الأسبوع الماضي، حيث أكد البنتاغون أن العملية تشمل تركيب إجراءات أمنية متقدمة وتعديلات وظيفية تلبي الاحتياجات الرئاسية.


ووصف ترامب الطائرة بأنها "كبيرة ورائعة"، معتبرا الحصول عليها إنجازا شخصيا، وقال: "حصلت على طائرة جميلة مقدمة مجانا للقوات الجوية الأمريكية، وأنا فخور بذلك".  


وأثارت الفكرة جدلا واسعا حول المخاوف الأخلاقية والأمنية والقانونية، خاصة مع ترويج ترامب لاستخدام الطائرة كبديل لطائرة الرئاسة الحالية.


وعند سؤاله عن تكلفة التجهيزات، أجاب بأنه لا يعرف التفاصيل الدقيقة، لكنه استبعد أن تكون مرتفعة مقارنة بتكلفة صنع طائرة جديدة، منتقدا شركة بوينغ لتأخرها في توفير بديل للطائرة الرئاسية الحالية.

 

RT

 
gnews

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