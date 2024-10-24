البنتاغون يبدي قلقه بشأن تقارير حول استهداف إسرائيل الجيش اللبناني

الوكيل الإخباري- ذكر البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في اتصال هاتفي أن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء تقارير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.



وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن "وزير الدفاع لويد أوستن ناقش مع يوآف غالانت، عمليات إسرائيل في لبنان والوضع الإنساني في غزة".



وقال البنتاغون إن "أوستن حث يوآف غالانت على التأكد من أن إسرائيل تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل".

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