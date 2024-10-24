البنتاغون يبدي قلقه بشأن تقارير حول استهداف إسرائيل الجيش اللبناني

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن "وزير الدفاع لويد أوستن ناقش مع يوآف غالانت، عمليات إسرائيل في لبنان والوضع الإنساني في غزة".
وقال البنتاغون إن "أوستن حث يوآف غالانت على التأكد من أن إسرائيل تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل".
-
أخبار متعلقة
-
بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من 31 أكتوبر في هذا البلد !
-
استشهاد 3 أفراد بالجيش اللبناني بقصف إسرائيلي في الجنوب
-
استطلاع: ترامب يتقدم على هاريس بفارق بسيط
-
وزارة العدل الأمريكية تحذر إيلون ماسك بشأن هداياه الانتخابية لترامب
-
سوريا.. انفجارات تهزّ العاصمة دمشق
-
مقتل 4 جنود إسرائيليين بلبنان والضاحية الجنوبية تواجه أعنف الغارات
-
17 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
-
الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل