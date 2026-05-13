الأربعاء 2026-05-13 10:53 م

البنتاغون يبرم اتفاقيات مع شركات دفاعية بشأن صواريخ محملة داخل حاويات

الأربعاء، 13-05-2026 09:20 م

الوكيل الإخباري-   من المقرر أن تعلن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، الأربعاء، عن اتفاقيات إطارية تمكنها من الحصول على أكثر من عشرة آلاف صاروخ منخفض التكلفة محملة داخل حاويات شحن، وذلك على مدى ثلاث سنوات تبدأ في 2027.

وذكر بيان أن البنتاغون سيبرم تلك الاتفاقيات مع شركات أندوريل وكواسباير وليدوس وزون5، ومعا سيطلقون "برنامج الذخائر الموضوعة داخل حاويات منخفضة التكلفة" المعروف اختصارا بالأحرف (إل.سي.سي.إم).


وستتضمن مرحلة التقييم للبرنامج شراء صواريخ تجريبية من الشركات الأربع ابتداء من حزيران 2026.

 
 


