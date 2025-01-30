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البنتاغون يتحدث عن "مهمة" المروحية المحطمة في واشنطن

أرشيفية لمروحية "بلاك هوك" الأميركية
أرشيفية لمروحية "بلاك هوك" الأميركية
الخميس، 30-01-2025 09:01 ص
الوكيل الإخباري-  قالت ناطقة باسم الجيش الأميركي إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب فوق واشنطن، مساء الأربعاء، كانت تقوم "برحلة تدريبية".اضافة اعلان


وكتبت ناطقة باسم الجيش الأميركي في رسالة نشرها رئيس البنتاغون بيت هيغسيث على منصة إكس: "يمكننا تأكيد أن الطائرة التي تعرضت للحادث (الأربعاء)" كانت تقوم "برحلة تدريبية".

وكانت هيئة الطيران الاتحادية قالت إن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية أثناء هبوطها في المطار، مضيفة أن المطار سيغلق حتى الساعة 05:00 صباح الجمعة بتوقيت واشنطن .

وأعلنت الهيئة في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

ولم يتضح على الفور حجم الضرر أو الخسائر البشرية المحتملة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على الوضع، واصفا إياه بـ"المروع".

وقالت الخطوط الجوية الأميركية لشبكة (سي إن إن) إن هناك 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب.

وأكد اثنان من مسؤولي الدفاع الأميركيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأميركي من طراز بلاك هوك (إتش-60) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.

سكاي نيوز
 
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