البنتاغون يحدد هويات 4 جنود أميركيين قُتلوا في حرب إيران

الوكيل الإخباري- حدد الجيش الأميركي أمس الثلاثاء هويات أربعة من أوائل الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في الحرب على إيران.





وحذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب من سقوط مزيد من القتلى والجرحى الأميركيين مع احتدام الصراع.



ومن بين ستة جنود أميركيين لقوا حتفهم حتى الآن، كان الأربعة أعضاء في وحدة قوات الاحتياط التابعة للجيش في ولاية أيوا.



وقال الجيش أمس الثلاثاء إن الأربعة لقوا حتفهم يوم الأحد عندما اصطدمت طائرة مسيرة بمنشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت.



وقال البنتاجون إن الأربعة تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاما وكانوا يخدمون في قيادة الدعم 103 من دي موين بولاية أيوا، وهي جزء من عمليات الإمداد العالمية للجيش.



وحدد الجيش هويات الجنود الأربعة من قوات الاحتياط وهم:



* الكابتن كودي إيه. كورك (35 عاما) من ونتر هافن بولاية فلوريدا.



* السرجنت نواه إل. تيجنز (42 عاما) من بلفيو بولاية نبراسكا.



* السرجنت نيكول إم. أمور (39 عاما) من وايت بير ليك في مينيسوتا.



* السرجنت ديكلان جيه. كودي (20 عاما) من ويست دي موين بأيوا.






