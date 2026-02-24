الثلاثاء 2026-02-24 04:53 ص

البنتاغون يحذر من مخاطر حملة عسكرية مطولة ضد إيران

مقر البنتاغون
البنتاغون
 
الثلاثاء، 24-02-2026 03:59 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أبدت مخاوف جدية للرئيس دونالد ترامب بشأن تداعيات أي حملة عسكرية موسعة ضد إيران.

اضافة اعلان


وذكرت “وول ستريت جورنال” أن البنتاغون حذر من أن الخطط المطروحة تحمل في طياتها مخاطر جسيمة.
وأشار القادة العسكريون إلى أن خطط الحرب قيد الدراسة تنطوي على مخاطر تشمل خسائر في صفوف القوات الأمريكية والحليفة، واستنزاف الدفاعات الجوية، وإرهاق القوات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقر البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون يحذر من مخاطر حملة عسكرية مطولة ضد إيران

علما الصين والولايات المتحدة.

عربي ودولي واشنطن تجدد اتهام بكين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

عربي ودولي مصر والسعودية تؤكدان ضرورة التزام الأطراف باتفاق وقف الحرب على غزة

علم سوريا.

عربي ودولي مقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا على يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي إيران تتوعد: الأعداء قد يبدؤون الحرب لكنهم لن يرسموا خط النهاية

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران الخميس

أعلام أميركا وروسيا والصين

عربي ودولي محادثات بين أميركا وروسيا والصين لبحث الحد من الأسلحة النووية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينفي وجود أي خلاف مع رئيس الأركان الأميركي حول إيران



 






الأكثر مشاهدة