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البنتاغون يخصص 130 مليون دولار لمكافحة "داعش" في سوريا

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أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري- أعلن "البنتاغون" تخصيص 130 مليون دولار في ميزانيته لعام 2026 لدعم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" و"جيش سوريا الحرة"، وتمكينها من مواصلة مكافحة "داعش".

وقالت في بيانها، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة، من خلال دعم القوات الشريكة الموثوقة للحفاظ على الضغط المستمر على التنظيم، معتبرة أن عودة التنظيم مجددًا تشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الوطنية، ولشعوب العراق وسوريا ولبنان، وللمجتمع الدولي ككل.

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وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الدعم موجه لمحاربة تنظيم "داعش"، ومنع إعادة انتشاره.


ولا تزال واشنطن تدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، وفصيل مقاتل (جيش سوريا الحرة والمعروف مسبقًا باسم جيش سوريا الجديد أو جيش مغاوير الثورة هو فصيل  مدرَّب من قبل الولايات المتحدة بالقرب من قاعدة التنف).

 

RT

 
 
gnews

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