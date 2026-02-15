الأحد 2026-02-15 10:49 ص

البنتاغون يدرس قطع علاقاته مع "أنثروبك" بسبب قيود "كلود"

البنتاغون يدرس قطع علاقاته مع "أنثروبك" بسبب قيود "كلود"
البنتاغون يدرس قطع علاقاته مع "أنثروبك" بسبب قيود "كلود"
 
الأحد، 15-02-2026 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع أكسيوس الإخباري، أمس السبت، نقلًا عن مسؤول في الإدارة الأميركية، أن وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" تدرس قطع علاقاتها مع شركة "أنثروبك" بسبب إصرار الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي على فرض بعض القيود على كيفية استخدام الجيش الأميركي لنماذجها.اضافة اعلان


ووفقًا لتقرير أكسيوس، فإن البنتاغون يضغط على 4 شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي للسماح للجيش باستخدام أدواتها "لجميع الأغراض القانونية"، بما في ذلك في مجالات تطوير الأسلحة وجمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات الميدانية، لكن أنثروبك لم توافق على هذه الشروط، ما أثار استياء البنتاغون بعد أشهر من المفاوضات.

ومن بين الشركات الأخرى: أوبن إيه آي، وغوغل، وإكس إيه آي.

وقال متحدث باسم أنثروبك إن الشركة لم تناقش استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" الخاص بها في عمليات محددة مع البنتاغون.

وأضاف المتحدث أن المحادثات مع الحكومة الأميركية ركزت حتى الآن على مجموعة محددة من الأسئلة المتعلقة بسياسة الاستخدام، بما في ذلك القيود الصارمة حول الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل والمراقبة الداخلية الجماعية، والتي لا علاقة لأيٍّ منها بالعمليات الحالية.

وتُصرّ أنثروبك على إبقاء مجالين محظورين، هما المراقبة الجماعية للأميركيين والأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، وفقًا لأكسيوس.

غير أن مسؤولًا رفيع المستوى في الإدارة الأميركية اعتبر أن هناك منطقة رمادية واسعة حول ما يندرج وما لا يندرج ضمن هذه الفئات، وأنه من غير العملي أن يضطر البنتاغون إلى التفاوض مع أنثروبك بشأن كل حالة استخدام على حدة، أو أن يقوم "كلود" فجأةً بحظر بعض التطبيقات.

وقال مسؤول: "كل الخيارات مطروحة"، بما في ذلك تقليص الشراكة مع شركة أنثروبك أو إنهاؤها تمامًا. وأضاف: "لكن لا بد من إيجاد بديل منظم لهم، إذا رأينا أن هذا هو الحل الأمثل".

وقال متحدث باسم شركة أنثروبك إن الشركة لا تزال "ملتزمة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الأمن القومي الأميركي".

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

اقتصاد محلي رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

فلسطين عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

ا

عربي ودولي كوبا تؤجل معرضها السنوي للسيغار وسط الحصار الأمريكي للنفط

تعبيرية

طب وصحة طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

آل غيث وآل جودة نسايب

مناسبات آل غيث وآل جودة نسايب

إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات

عربي ودولي إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات



 






الأكثر مشاهدة