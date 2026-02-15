البنتاغون يدرس قطع علاقاته مع "أنثروبك" بسبب قيود "كلود"

ووفقًا لتقرير أكسيوس، فإن البنتاغون يضغط على 4 شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي للسماح للجيش باستخدام أدواتها "لجميع الأغراض القانونية"، بما في ذلك في مجالات تطوير الأسلحة وجمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات الميدانية، لكن أنثروبك لم توافق على هذه الشروط، ما أثار استياء البنتاغون بعد أشهر من المفاوضات.
ومن بين الشركات الأخرى: أوبن إيه آي، وغوغل، وإكس إيه آي.
وقال متحدث باسم أنثروبك إن الشركة لم تناقش استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" الخاص بها في عمليات محددة مع البنتاغون.
وأضاف المتحدث أن المحادثات مع الحكومة الأميركية ركزت حتى الآن على مجموعة محددة من الأسئلة المتعلقة بسياسة الاستخدام، بما في ذلك القيود الصارمة حول الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل والمراقبة الداخلية الجماعية، والتي لا علاقة لأيٍّ منها بالعمليات الحالية.
وتُصرّ أنثروبك على إبقاء مجالين محظورين، هما المراقبة الجماعية للأميركيين والأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، وفقًا لأكسيوس.
غير أن مسؤولًا رفيع المستوى في الإدارة الأميركية اعتبر أن هناك منطقة رمادية واسعة حول ما يندرج وما لا يندرج ضمن هذه الفئات، وأنه من غير العملي أن يضطر البنتاغون إلى التفاوض مع أنثروبك بشأن كل حالة استخدام على حدة، أو أن يقوم "كلود" فجأةً بحظر بعض التطبيقات.
وقال مسؤول: "كل الخيارات مطروحة"، بما في ذلك تقليص الشراكة مع شركة أنثروبك أو إنهاؤها تمامًا. وأضاف: "لكن لا بد من إيجاد بديل منظم لهم، إذا رأينا أن هذا هو الحل الأمثل".
وقال متحدث باسم شركة أنثروبك إن الشركة لا تزال "ملتزمة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الأمن القومي الأميركي".
سكاي نيوز
