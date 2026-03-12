البنتاغون يرصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن مسيّرات مسروقة من قاعدة عسكرية

ووفقاً لبيان صادر عن القاعدة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن قسم التحقيقات الجنائية بالوزارة خصص مكافأة تصل قيمتها إلى 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على المتورطين في سرقة الطائرات من طراز "Skydio X10D" من قاعدة "فورت كامبل" العسكرية في ولاية كنتاكي، وإدانتهم.
وأضاف البيان أن الطائرات شوهدت للمرة الأخيرة في 21 نوفمبر 2025، ويرجح أن عملية الاقتحام والسرقة تمت في الفترة ما بين 21 و24 من الشهر ذاته، حيث تمكن أشخاص مجهولون من التسلل إلى القاعدة بشكل غير قانوني والاستيلاء عليها.
وتُعد طائرات "Skydio X10D" من الأنظمة الجوية صغيرة الحجم، تعمل بأربع مراوح، وتُستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة التكتيكية، مع تزويد بعض طرازاتها بكاميرات حرارية. وتتراوح تكلفة الطائرة الواحدة، بحسب المواصفات، بين 15 و35 ألف دولار.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
استهداف خزانات وقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق بالبحرين
-
الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات
-
استهداف قاعدة إيطالية في إقليم كردستان العراق بضربة صاروخية
-
العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية
-
الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد
-
مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي
-
كدمة وكسر وجروح .. مصدر يكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد
-
نشرة أمنية أميركية حذرت من احتمال تنفيذ إيران هجمات في كاليفورنيا