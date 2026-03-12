الخميس 2026-03-12 12:20 م

البنتاغون يرصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن مسيّرات مسروقة من قاعدة عسكرية

الخميس، 12-03-2026 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الحرب الأميركية عن مكافأة قدرها 5 آلاف دولار مقابل أي معلومات تساعد في الكشف عن سرقة أربع طائرات مسيّرة من قاعدة أميركية.اضافة اعلان


ووفقاً لبيان صادر عن القاعدة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن قسم التحقيقات الجنائية بالوزارة خصص مكافأة تصل قيمتها إلى 5000 دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على المتورطين في سرقة الطائرات من طراز "Skydio X10D" من قاعدة "فورت كامبل" العسكرية في ولاية كنتاكي، وإدانتهم.

وأضاف البيان أن الطائرات شوهدت للمرة الأخيرة في 21 نوفمبر 2025، ويرجح أن عملية الاقتحام والسرقة تمت في الفترة ما بين 21 و24 من الشهر ذاته، حيث تمكن أشخاص مجهولون من التسلل إلى القاعدة بشكل غير قانوني والاستيلاء عليها.

وتُعد طائرات "Skydio X10D" من الأنظمة الجوية صغيرة الحجم، تعمل بأربع مراوح، وتُستخدم في مهام الاستطلاع والمراقبة التكتيكية، مع تزويد بعض طرازاتها بكاميرات حرارية. وتتراوح تكلفة الطائرة الواحدة، بحسب المواصفات، بين 15 و35 ألف دولار.

