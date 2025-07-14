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البنتاغون يرفض توضيح تصريحات ترامب حول تقديم أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا

وزارة الدفاع الأميركية
وزارة الدفاع الأميركية
 
الإثنين، 14-07-2025 11:46 م
الوكيل الإخباري-   لم تتمكن وزارة الدفاع الأميركية من توضيح مقصد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضبط في تصريحه حول حصول أوكرانيا على 17 منظومة "باتريوت" الصاروخية.اضافة اعلان


وقال البنتاغون ردًّا على طلب توضيح قدمته وكالة "نوفوستي"، عمّا إذا كان الحديث يدور عن 17 بطارية أم عن 17 صاروخًا: "نوصي بالتوجّه إلى البيت الأبيض للحصول على التوضيحات"، فيما لم يُجب البيت الأبيض حتى الآن على الاستفسار.

وبعد لقاء الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض يوم الإثنين، قال ترامب للصحفيين إن أوكرانيا ستحصل قريبًا على 17 "باتريوت" من دولة لا تحتاج إليها حاليًا، إلا أن تصريحه لم يكن واضحًا بشأن ما إذا كان يقصد المنظومة الكاملة.

وكان ترامب قد وعد سابقًا بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن الحديث يدور في المقام الأول عن وسائل "دفاعية". ونقل موقع "أكسيوس" آنذاك أن ترامب وعد بإرسال 10 صواريخ اعتراضية "باتريوت" إلى أوكرانيا على الفور.

روسيا اليوم
 
 
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