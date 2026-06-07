البنتاغون يرفع مستوى التهديد في مكافحة التجسس الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- رفعت وزارة الحرب الأميركية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

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وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الحرب أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشريّ وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج، بحسب ما نقلت شبكة أن بي سي نيوز عن مسؤولين أميركيين.