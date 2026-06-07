البنتاغون يرفع مستوى التهديد في مكافحة التجسس الإسرائيلي

وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الحرب أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشريّ وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج، بحسب ما نقلت شبكة أن بي سي نيوز عن مسؤولين أميركيين.
يأتي ذلك بعد الحديث عن مخاوف من أن إسرائيل حاولت التجسس على مسؤولين كبار في الولايات المتحدة للحصول على معلومات بشأن المداولات الداخلية وآليات اتخاذ القرار في إدارة ترامب بشأن النزاعات في الشرق الأوسط.
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