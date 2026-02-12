البنتاغون يستعد لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

08:27 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764072 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أبلغت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مجموعة حاملة طائرات هجومية ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في وقت يستعد فيه الجيش الأميركي لهجوم محتمل على إيران، بحسب ما نقلت وول ستريت جورنال عن 3 مسؤولين أميركيين. اضافة اعلان





وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الثلاثاء، إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط استعدادًا لعمل عسكري في حال فشل المفاوضات مع إيران.



وأوضح أحد المسؤولين أن أمر الانتشار قد يصدر خلال ساعات.



وحذّر المسؤولون من أن ترامب لم يُصدر بعد أمرًا رسميًا بنشر الحاملة الثانية، وأن الخطط قد تتغير.



ومن المقرر أن تنضم الحاملة إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" الموجودة بالفعل في المنطقة.



وقال أحد المسؤولين إن البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات خلال أسبوعين، ويُرجّح أن تنطلق من الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وتستكمل حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" سلسلة من التدريبات قبالة سواحل فيرجينيا، وقد يتم تسريع هذه التدريبات، بحسب المسؤولين.



والتقى ترامب، الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض لمناقشة المفاوضات مع إيران. ولم تُحسم بعد تفاصيل جولة ثانية محتملة من المحادثات مع إيران، وفقًا للمسؤولين.



وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الاجتماع، إنه يُفضّل التوصل إلى اتفاق مع إيران.



وأضاف: "أصررت على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان يمكن إبرام اتفاق أم لا. وإذا أمكن ذلك، فقد أبلغت رئيس الوزراء أن هذا سيكون الخيار المفضل. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيتعين علينا أن نرى ما ستكون عليه النتيجة".

تم نسخ الرابط





