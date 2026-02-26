الخميس 2026-02-26 10:55 ص

البنتاغون يطلق إنذاراً تحذيرياً قبل ساعات المواجهة الحاسمة

البنتاغون يطلق إنذاراً تحذيرياً قبل ساعات المواجهة الحاسمة
البنتاغون يطلق إنذاراً تحذيرياً قبل ساعات المواجهة الحاسمة
 
الخميس، 26-02-2026 09:03 ص
الوكيل الإخباري-   نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين في البنتاغون والكونغرس تحذيرات من أن أي ضربات إيرانية مطوّلة قد تؤدي إلى استنزاف المخزونات العسكرية الأميركية إلى مستويات مقلقة، في ظل الاستهلاك المتزايد للذخائر الدفاعية خلال العمليات العسكرية الأخيرة.اضافة اعلان


وبحسب التقرير، عبّر مسؤولون عسكريون عن مخاوف متزايدة منذ مطلع العام بشأن تراجع مخزون صواريخ الاعتراض الدفاعية، خصوصاً مع الاستخدام الكثيف لمنظومات مثل "ستاندرد-3" و"باتريوت" في مهمات ميدانية حديثة.

وأشاروا إلى أن ردوداً محتملة من إيران قد تترك عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين المنتشرين في المنطقة دون حماية كافية إذا طال أمد المواجهة.

في المقابل، نفى البنتاغون وجود أزمة في مخزونات الأسلحة، مؤكداً أن القوات الأميركية لا تزال تتمتع بالجاهزية الكاملة لتنفيذ أي مهمة تُكلَّف بها. غير أن مشرّعين حذروا من أن انخراط واشنطن في صراع طويل مع طهران قد ينعكس سلباً على قدرتها على ردع الصين عسكرياً.

وفي خطوة استباقية، أقرّ الكونغرس عقوداً متعددة السنوات تهدف إلى زيادة إنتاج الذخائر وتسريع وتيرة التصنيع العسكري، في محاولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتفادي أي نقص محتمل في حال تصاعد التوترات.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

تعبيرية

تكنولوجيا تغريم تليغرام في روسيا بـ7 ملايين روبل

تكريم أطباء غزة خريجي برامج الاختصاص في الأردن

أخبار محلية تكريم أطباء غزة خريجي برامج الاختصاص في الأردن

البلوتوث

تكنولوجيا كيف تجعل اتصال البلوتوث على هاتفك أندرويد أكثر استقرارًا؟

أثناء النوم.. أب يخنق طفلته الرضيعة ويقتلها في ايطاليا

منوعات أثناء النوم.. أب يخنق طفلته الرضيعة ويقتلها في ايطاليا

أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز

طب وصحة أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز

الأردن الأكثر تأثراً بالرسوم الأميركية .. إليك التفاصيل

اقتصاد محلي الأردن الأكثر تأثراً بالرسوم الأميركية .. إليك التفاصيل

زوارق الاحتلال تستهدف شاطئ غزة وإصابات في المكان

فلسطين زوارق الاحتلال تستهدف شاطئ غزة وإصابات في المكان



 






الأكثر مشاهدة