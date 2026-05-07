البنتاغون يعلّق على مزاعم امتلاك إيران دلافين انتحارية

الخميس، 07-05-2026 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   نفى وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن تكون إيران تمتلك دلافين انتحارية، دون أن يستبعد امتلاك الجيش الأمريكي مثل هذه الدلافين.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث سأل أحد المراسلين عمّا إذا كانت إيران تمتلك دلافين انتحارية. فرد رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين: "لم أسمع عن أمر الدلافين الانتحارية هذه، إنها مثل أسماك القرش ذات أشعة الليزر"، في إشارة إلى مشهد حوض أسماك القرش الخاص بالدكتور إيفل من فيلم أوستن باورز في غولدميمبر الذي صدر عام 2002.

ثم قاطعه هيغسيث، وهو يبتسم، قائلًا: "لا يمكنني تأكيد أو نفي ما إذا كنا نمتلك دلافين انتحارية، لكن يمكنني تأكيد أنهم – أي الإيرانيين – لا يمتلكونها في النهاية".

يُشار إلى أن البحرية الأمريكية تمتلك برنامجًا متخصصًا للثدييات البحرية، يقوم بتدريب الدلافين قارورية الأنف (Bottlenose Dolphins) وأسود البحر على مهام "كشف وتحديد وتمييز واستعادة الأجسام" في الموانئ والمناطق الساحلية وفي أعماق البحر المفتوح.

ويُذكر أن البحرية الأمريكية بدأت تدريب الدلافين وأسود البحر منذ عام 1959، ويتمركز برنامج الثدييات البحرية في القاعدة البحرية بوينت لوما منذ ستينيات القرن الماضي، ويديره قسم الاستطلاع والاعتراض في مركز الحرب المعلوماتية البحرية في المحيط الهادئ.

ووفقًا لوصف البرنامج، يتم تدريب الدلافين للبحث عن الألغام تحت الماء وتحديد مواقعها، والتي قد تشكل تهديدًا لسلامة السفن العسكرية أو المدنية. كما يساعد كل من الدلافين وأسود البحر أفراد الأمن في كشف واعتقال السباحين والغواصين غير المصرح لهم، الذين قد يحاولون إيذاء أفراد البحرية أو سفنها أو مرافق الموانئ.

أما فيما يتعلق بما إذا كانت البحرية الأمريكية تستخدم الدلافين حاليًا للمساعدة في تطهير مضيق هرمز من الألغام التي زرعتها القوات الإيرانية على مدى الشهرين الماضيين، فقد نفى مصدر مطلع على العمليات لشبكة سي إن إن صحة ذلك.

روسيا اليوم 
 
 


