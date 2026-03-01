البنتاغون يعلن تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني

الوكيل الإخباري- أفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، بأنه تم تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في الضربات الأميركية الإسرائيلية.

وقالت القيادة عبر منصة إكس إن "الحرس الثوري الإيراني قتل أكثر من ألف أميركي خلال الأعوام الـ47 الماضية. بالأمس، أدى هجوم واسع النطاق للولايات المتحدة إلى قطع رأس الأفعى. إن أميركا تملك أقوى جيش على الأرض، ولم يعد للحرس الثوري الإيراني مقر قيادة".