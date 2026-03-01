البنتاغون يعلن تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني

وقالت القيادة عبر منصة إكس إن "الحرس الثوري الإيراني قتل أكثر من ألف أميركي خلال الأعوام الـ47 الماضية. بالأمس، أدى هجوم واسع النطاق للولايات المتحدة إلى قطع رأس الأفعى. إن أميركا تملك أقوى جيش على الأرض، ولم يعد للحرس الثوري الإيراني مقر قيادة".
وأرفقت منشورها بمقطع مصور لصواريخ تطلقها مدمرات.
