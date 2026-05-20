الأربعاء 2026-05-20 06:02 ص

البنتاغون يعلن خفض ألوية الجيش الأميركي في أوروبا

قوات أميركية خلال تحميل ذخائر
قوات أميركية خلال تحميل ذخائر
 
الأربعاء، 20-05-2026 05:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البنتاغون الأربعاء، خفض عدد ألوية القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا من أربعة إلى ثلاثة، ليعود الانتشار إلى مستويات عام 2021، في ظل ضغوط واشنطن المتواصلة على القارة لتعزيز دفاعاتها.اضافة اعلان


وقال البنتاغون في بيان إنه "خفّض العدد الإجمالي للألوية القتالية التابعة له في أوروبا من أربعة إلى ثلاثة". ويضم اللواء المقاتل من 4,000 إلى 4,700 جندي، وفقا لتقرير صادر عن الكونغرس.

من جهته، أكد القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الثلاثاء أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب 5000 جندي من ألمانيا لا يضر بدفاعات الحلف.

وقال الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش، القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، للصحفيين "أود التأكيد أن هذا القرار لا يؤثر في تنفيذ خططنا الإقليمية".

وأضاف "في وقت يعزز الحلفاء قدراتهم، تستطيع الولايات المتحدة سحب بعض قدراتها واستخدامها في أولويات أخرى على مستوى العالم، لذا أنا مطمئن جدا إلى وضعنا الراهن".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات أميركية خلال تحميل ذخائر

عربي ودولي البنتاغون يعلن خفض ألوية الجيش الأميركي في أوروبا

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على قرار يقيّد صلاحيات دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران

عربي ودولي مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على قرار يقيّد صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران

الاتحاد الأوروبي: اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن يعزز استقرار العلاقات التجارية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن يعزز استقرار العلاقات التجارية

ترامب

عربي ودولي ترامب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة

وفيات الأربعاء 20-5-2026

الوفيات وفيات الأربعاء 20-5-2026

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي غارات اسرائيلية تودي بحياة 6 لبنانيين

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية

عربي ودولي روسيا تطلق تدريبات عسكرية نووية



 
 






الأكثر مشاهدة

 