البنتاغون يعلن قصف أكثر من 75 هدفا لداعش الإرهابي وسط سوريا اليوم

11:27 م

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الوكيل الإخباري- أعلن البنتاغون أنّ طائراته أغارت، الأحد، على أكثر من 75 هدفا لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا "من أجل منع التنظيم الإرهابي من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه للاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا". اضافة اعلان





وقالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" في بيان إنّ "الغارات الجوية الدقيقة" نفّذتها طائرات متنوعة من بينها قاذفات بي-52 ومقاتلات إف-15 وطائرات إيه-10، واستهدفت "داعش" الإرهابي في وسط سوريا، مشيرة إلى أنّ تقييم نتائج الغارات لا يزال مستمرا و"لا مؤشرات إلى وقوع إصابات بين المدنيين".