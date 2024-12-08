البنتاغون يعلن قصف أكثر من 75 هدفا لداعش الإرهابي وسط سوريا اليوم

وقالت القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" في بيان إنّ "الغارات الجوية الدقيقة" نفّذتها طائرات متنوعة من بينها قاذفات بي-52 ومقاتلات إف-15 وطائرات إيه-10، واستهدفت "داعش" الإرهابي في وسط سوريا، مشيرة إلى أنّ تقييم نتائج الغارات لا يزال مستمرا و"لا مؤشرات إلى وقوع إصابات بين المدنيين".
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