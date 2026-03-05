الخميس 2026-03-05 10:44 ص

البنتاغون يعلن هوية جنديين آخرين قتلا في حرب إيران

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء هوية جنديين آخرين قتلا في الحرب على إيران.اضافة اعلان


وقُتل الجنديان، وهما من قوات الاحتياط، يوم الأحد في هجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت، والذي أسفر أيضا عن مقتل أربعة جنود احتياط آخرين.

وقال البنتاغون إن الميجر جيفري أوبراين (45 عاما) من ولاية أيوا قتل في الهجوم، وأعلنت "الوفاة المفترضة" للضابط روبرت إم. مارزان (54 عاما) من ساكرامنتو، كاليفورنيا. وقال البنتاغون إن الطب الشرعي سيكمل عملية التعرف على مارزان.

وخدم أوبراين ومارزان في قيادة الدعم 103 من دي موين بولاية أيوا، وهي جزء من عمليات التموين والإمداد العالمية للجيش.

وحدد الجيش الأميركي الثلاثاء هوية أربعة جنود من نفس القيادة لقوا حتفهم أيضا في الهجوم بالطائرات المسيرة، في أول خسائر بشرية تسجلها الحرب
 
 


