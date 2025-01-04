 
السبت 2025-01-04 09:18 ص
 

البنتاغون ينفي إنشاء قاعدة أمريكية جديدة قرب عين العرب شمالي سوريا

ا
قوات كردية تتمركز في عين العرب
السبت، 04-01-2025 08:29 ص

الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ عدم وجود أي خطط أمريكية لبناء قاعدة عسكرية قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا على الحدود مع تركيا.

اضافة اعلان


وردت سينغ على سؤال حول حقيقة ما يجري بعد ظهور مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية أمريكية تتجه إلى شمال سوريا بالقرب من كوباني وفيما لو كانت كانت القوات الأمريكية تقوم بتشييد قاعدة هناك.


وأجابت سينغ في أول مؤتمر صحفي للبتاغون في العام الجديد: "نعم، لقد اطلعت على بعض التقارير وتلقيت أسئلة حول ذلك. لا توجد أي خطط لبناء قاعدة أمريكية في كوباني. لذا، لست متأكدة من مصدر هذه المعلومات".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يكشف عن مرشحه لمنصب السفير الأمريكي لدى إستونيا

من أعراض تفشي فيروس نوروفيروس الإسهال والقيء

طب وصحة ينتشر عبر الملابس.. خبراء يحذرون من فيروس "نورو"

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

ا

عربي ودولي كوريا الجنوبية.. تطورات محاكمة عزل الرئيس يون

مقاتلون من كتائب القسام خلال استعراض في خان يونس عام 2017

فلسطين محلل إسرائيلي: حماس لا تستسلم وهذه أساليب قتالها

ا

عربي ودولي البنتاغون ينفي إنشاء قاعدة أمريكية جديدة قرب عين العرب شمالي سوريا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن يزور كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا في آخر جولة له بمنصبه

صورة الانفجار

عربي ودولي مكتب التحقيقات الأمريكي: دافع منفذ تفجير شاحنة "تيسلا سايبرترك" كان الانتحار



 




الأكثر مشاهدة