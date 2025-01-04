البنتاغون ينفي إنشاء قاعدة أمريكية جديدة قرب عين العرب شمالي سوريا

الوكيل الإخباري- أكدت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ عدم وجود أي خطط أمريكية لبناء قاعدة عسكرية قرب مدينة عين العرب (كوباني) شمالي سوريا على الحدود مع تركيا.

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وردت سينغ على سؤال حول حقيقة ما يجري بعد ظهور مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية أمريكية تتجه إلى شمال سوريا بالقرب من كوباني وفيما لو كانت كانت القوات الأمريكية تقوم بتشييد قاعدة هناك.



وأجابت سينغ في أول مؤتمر صحفي للبتاغون في العام الجديد: "نعم، لقد اطلعت على بعض التقارير وتلقيت أسئلة حول ذلك. لا توجد أي خطط لبناء قاعدة أمريكية في كوباني. لذا، لست متأكدة من مصدر هذه المعلومات".