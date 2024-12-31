 
الثلاثاء 2024-12-31 09:49 ص
 

البنتاغون ينقل معتقلا تونسيا من غوانتانامو إلى بلاده

الولايات المتحدة أنشأت سجن غوانتانامو بعد هجوم 11 سبتمبر/أيلول
الولايات المتحدة أنشأت سجن غوانتانامو بعد هجوم 11 سبتمبر/أيلول
الثلاثاء، 31-12-2024 08:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الثلاثاء إعادة المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من سجن غوانتانامو إلى بلده تونس.اضافة اعلان


وأفادت الوزارة بأن اليزيدي نقل إلى بلده أمس الاثنين بعد التشاور مع الحكومة التونسية.

وأضافت أن 26 معتقلا لا يزالون في سجن غوانتانامو، منهم 14 مؤهلون للنقل واثنان أدينوا وحُكم عليهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن جنسياتهم وتهمهم.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن اليزيدي من مواليد نفيضة في يناير/كانون الثاني 1965، وحكم عليه غيابيا في تونس عام 2005 بتهمة "خدمة منظمة إرهابية تعمل في الخارج".

وأصدرت حينها محكمة عسكرية تونسية ضد اليزيدي وآخرين حكما بالسجن 20 عاما، إضافة إلى 5 سنوات من الرقابة الإدارية وتجريدهم من حقوقهم المدنية.

واستندت المحكمة إلى إفادات قدمها عدد من المتهمين الموقوفين إلى الشرطة بأنهم التقوا اليزيدي وآخرين في معسكر حربي بأفغانستان وخضعوا لتدريب عسكري، استعدادا للعودة إلى تونس من أجل تنفيذ هجمات فيها.

وأثناء المحاكمة حاول هؤلاء المتهمون العودة عن الإفادات التي قدموها للشرطة، لكن القاضي رفض ذلك، وفق هيومن رايتش ووتش.

يذكر أن الولايات المتحدة أنشأت سجن غوانتانامو في كوبا بعيدا عن أعين القانون بعد هجوم 11 سبتمبر/أيلول، للتنكيل بمن يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمي القاعدة وطالبان.

الجزيرة
 
gnews

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