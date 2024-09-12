البنتاغون ينهي مهمة حاملتي طائرات في الشرق الأوسط

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن من المتوقع أن تكون حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" والمدمرة "يو إس إس دانيال إينوي" في منطقة المحيطين الهندي والهادي اليوم.
وبحسب المسؤولين، فإن المدمرة الأخرى "يو إس إس راسل" غادرت الشرق الأوسط بالفعل وتعمل في بحر جنوب الصين، أما حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" فستبقى في منطقة خليج عمان التي وصلت إليها قبل 3 أسابيع.
وذكرت الوكالة أن عددا من السفن الأميركية ما زالت توجد في شرق البحر المتوسط، فضلا عن مدمرتين والغواصة الموجهة بالصواريخ "يو إس إس جورجيا" الموجودة في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين.
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