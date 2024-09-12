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البنتاغون ينهي مهمة حاملتي طائرات في الشرق الأوسط

حاملة الطائرات روزفلت
حاملة الطائرات روزفلت
الخميس، 12-09-2024 01:29 م

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -اليوم الخميس- مهمة حاملتي طائرات في الشرق الأوسط وقررت إعادتهما إلى قاعدتهما، وذلك بعد تعزيز واشنطن وجودها العسكري بالمنطقة لحماية إسرائيل من الهجمات الإيرانية المحتملة.

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ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن من المتوقع أن تكون حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" والمدمرة "يو إس إس دانيال إينوي" في منطقة المحيطين الهندي والهادي اليوم.


وبحسب المسؤولين، فإن المدمرة الأخرى "يو إس إس راسل" غادرت الشرق الأوسط بالفعل وتعمل في بحر جنوب الصين، أما حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" فستبقى في منطقة خليج عمان التي وصلت إليها قبل 3 أسابيع.


وذكرت الوكالة أن عددا من السفن الأميركية ما زالت توجد في شرق البحر المتوسط، فضلا عن مدمرتين والغواصة الموجهة بالصواريخ "يو إس إس جورجيا" الموجودة في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين.

 

الجزيرة

 
gnews

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