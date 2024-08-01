البنتاغون: 3 متهمين بهجمات 11 سبتمبر وافقوا على الاعتراف بالذنب

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن "الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للعامة في الوقت الراهن".
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