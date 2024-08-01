البنتاغون: 3 متهمين بهجمات 11 سبتمبر وافقوا على الاعتراف بالذنب

الوكيل الاخباري - أعلن البنتاغون أنّ الولايات المتّحدة أبرمت مع العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول خالد شيخ محمد ومتّهمين اثنين آخرين اتفاقات للإقرار بذنبهم بالتهم الموجّهة إليهم مقابل عقوبات مخففة تصدر بحقهم.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن "الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للعامة في الوقت الراهن".