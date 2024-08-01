 
الخميس 2024-08-01 10:49 ص
 
 

البنتاغون: 3 متهمين بهجمات 11 سبتمبر وافقوا على الاعتراف بالذنب

هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001
هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001




 

الخميس، 01-08-2024 07:16 ص

  الوكيل الاخباري - أعلن البنتاغون أنّ الولايات المتّحدة أبرمت مع العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول خالد شيخ محمد ومتّهمين اثنين آخرين اتفاقات للإقرار بذنبهم بالتهم الموجّهة إليهم مقابل عقوبات مخففة تصدر بحقهم.


وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن "الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للعامة في الوقت الراهن".

gnews

أحدث الأخبار

شركة مياه اليرموك

أخبار محلية بيان صادر عن شركة مياه اليرموك

تعبيرية

خاص بالوكيل مرصد الزلازل الأردني يسجل 9 هزات أرضية خلال شهر تموز الماضي

غزة

فلسطين 8 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة

الخلايا السرطانية

طب وصحة علاج السرطان عن طريق الغذاء... حقيقة أم كذب؟

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن

إسماعيل هنية

فلسطين نيويورك تايمز: مسؤولون أميركيون اعترفوا سرا أن إسرائيل اغتالت هنية

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : 4 اصابات بحوادث سير





 


 



الأكثر مشاهدة