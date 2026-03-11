البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 3.50 دولار للغالون مع استمرار حرب إيران

وتسببت الاضطرابات في صادرات النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم، مما يضغط على جيوب المستهلكين ويعطل النشاط الاقتصادي العالمي.
