البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 3.50 دولار للغالون مع استمرار حرب إيران

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات من خدمتي تتبع الأسعار (إيه.إيه.إيه) و(غاز بادي) أن متوسط سعر التجزئة للبنزين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة تجاوز 3.50 دولار للغالون هذا الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أيار 2024، حيث أثارت الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران مخاوف بشأن الإمدادات.

وتسببت الاضطرابات في صادرات النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز في ارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم، مما يضغط على جيوب المستهلكين ويعطل النشاط الاقتصادي العالمي.

 
 


