الجمعة 2026-05-08 05:35 م

البنك الدولي: مليار دولار لدعم جهود مصر لتعزيز خلق فرص العمل

الجمعة، 08-05-2026 02:47 م
الوكيل الإخباري-   أعلن البنك الدولي، الجمعة، موافقته على تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود مصر لتعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص والمتانة للمالية والاقتصاد الكلي.اضافة اعلان


وقال البنك الدولي إن التمويل لمصر يشمل ضمانا ائتمانيا بقيمة 200 مليون دولار من بريطانيا.
 
 


