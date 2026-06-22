الإثنين 2026-06-22 02:32 م

البنك المركزي الإيراني يؤكد إحراز تقدم في الإفراج عن الأصول المجمدة

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ارشيفية
 
الإثنين، 22-06-2026 01:38 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة تسنيم نقلا عن محافظ البنك المركزي الإيراني بإحراز تقدم ملحوظ في الإفراج عن أصول إيران خلال المحادثات التي انعقدت في سويسرا.اضافة اعلان


ومثلت الأموال الإيرانية المجمدة ورقة ضغط معقدة في المفاوضات بين واشنطن وطهران.
 
 


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